Супертяжи, проигравшие лишь по разу в своей карьере, провели веселую дуэль взглядов.

Разница в весе у Дилиана Уайта и Роберта Хелениуса, которые будут драться в Кардиффе (Уэльс) составила 400 граммов.

Британец Уайт весит 112,3 кг, финн Хелениус - 112,7 кг.

После взвешивания соперники устроили весьма веселую дуэль взглядов.

В послужном списке Уайта 21 победа (из них 16 нокаутом) при одном поражении.

Хелениус провел до сих пор 26 боев. 25 из них выиграл (16 нокаутом) и также один раз проиграл.

На кону боя Уайт - Хелениус будет стоять вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC.