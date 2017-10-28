Супертяжи, проигравшие лишь по разу в своей карьере, провели веселую дуэль взглядов.

28 октября 2017 г. 15:12
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Разница в весе у Дилиана Уайта и Роберта Хелениуса, которые будут драться в Кардиффе (Уэльс) составила 400 граммов.

Британец Уайт весит 112,3 кг, финн Хелениус - 112,7 кг.

После взвешивания соперники устроили весьма веселую дуэль взглядов.

В послужном списке Уайта 21 победа (из них 16 нокаутом) при одном поражении.

Хелениус провел до сих пор 26 боев. 25 из них выиграл (16 нокаутом) и также один раз проиграл.

На кону боя Уайт - Хелениус будет стоять вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC.

 

Видео: 

Dillian Whyte vs Robert Helenius WEIGH IN & FINAL FACE OFF | Joshua vs Takam

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