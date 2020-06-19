Супервозвращение после тяжелейшей травмы: гол первым касанием

19 июня 2020 г. 13:30
Автор: Виталий Лабскир
28 просмотров

Футболист, 11 месяцев назад порвавший крестообразные связки колена, феерически вернулся в большой футбол.

Речь об игроке мадридского «Реала» Марко Асенсио. Он вышел на поле на замену за 15 минут до финального свистка матча 29-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» и первым же касанием направил мяч в сетку, сделав счет 2:0 в пользу «Реала». А затем Асенсио еще и отдал результативную передачу на Карима Бензему, который установил окончательный итог – 3:0.

Кстати, Бензема сделал голевой дубль. У Асенсио же вышло потрясающее возвращение после травмы – гол плюс пас.

«Реал» же продолжает вести гонку за лидером – «Барселоной». После 29-ти туров у «Барселоны» 64 очка, у «Реала» - 62.

Видео: 

Highlights Real Madrid vs Valencia CF (3-0)

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53