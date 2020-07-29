"Суркисы - позор "Динамо!". Акция столичных ультрас

29 июля 2020 г. 17:16
Автор: Виталий Лабскир
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Наиболее активные фаны футбольного клуба "Динамо" (Киев) продолжают выражать категорическое недовольство тем, что президент клуба Игорь Суркис назначил главным тренером румынского специалиста Мирчу Луческу, возглавлявшего 12 лет донецкий "Шахтер".

Шумная акция недовольства ультрас "Динамо" состоялась у киевского стадиона "Динамо".

Фанаты скандировали: "Суркисы - ганьба "Динамо!" и "Луческу - гоу хоум".

Когда со стадиона выезжал кортеж Игоря Суркиса, ультрас зажгли пиротехнику, но блокировать движение машин не стали.

Видео: 

Суркіси - ганьба Динамо!

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