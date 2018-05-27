Свитолина начала "Ролан Гаррос" с трудной победы

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, посеянная 4-й во Франции на турнире "Большого шлема" "Ролан Гаррос", "горела" в первом сете своего стартового поединка, но сумела переломить ситуацию.

Свитолина встречалась с 68-м номером мировой классификации австралийкой Айлой Томлянович.

Элина уступала 1:5 по ходу первого сета, но, выиграв затем шесть геймов подряд, сумела довести его до победы - 7:5. После чего, уже не столь экстремально, Свитолина выиграла вторую партию - 6:3, а вместе с ней и весь матч.