Свитолина начала "Ролан Гаррос" с трудной победы

27 мая 2018 г. 16:45
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, посеянная 4-й во Франции на турнире "Большого шлема" "Ролан Гаррос", "горела" в первом сете своего стартового поединка, но сумела переломить ситуацию.

Свитолина встречалась с 68-м номером мировой классификации австралийкой Айлой Томлянович.

Элина уступала 1:5 по ходу первого сета, но, выиграв затем шесть геймов подряд, сумела довести его до победы - 7:5. После чего, уже не столь экстремально, Свитолина выиграла вторую партию - 6:3, а вместе с ней и весь матч.

Видео: 

Elina Svitolina vs Ajla Tomljanovic - Round 1 Highlights | Roland-Garros 2018

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