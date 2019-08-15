Свитолина начала с победы турнир в Цинциннати

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, имеющая 7-й номер посева на турнире категории Premier 5 в американском Цинциннати, начала свое выступление со второго круга, где встретилась с бельгийкой Элизе Мертенс.

Представительница Харькова сломила сопротивление Мертенс в двух сетах, одержав победу 6:4, 6:1.

В третьем круге соперницей Свитолиной будет американска София Кенин. На прошлой неделе на аналогичном турнире категории Premier 5 в канадском Торонто Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале как раз от Кенин.