 

Свитолина начала с победы турнир в Цинциннати

15 августа 2019 г. 12:56
Автор: Виталий Лабскир
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, имеющая 7-й номер посева на турнире категории Premier 5 в американском Цинциннати, начала свое выступление со второго круга, где встретилась с бельгийкой Элизе Мертенс.

Представительница Харькова сломила сопротивление Мертенс в двух сетах, одержав победу 6:4, 6:1.

В третьем круге соперницей Свитолиной будет американска София Кенин. На прошлой неделе на аналогичном турнире категории Premier 5 в канадском Торонто Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале как раз от Кенин.

Видео: 

Elina Svitolina vs. Elise Mertens | 2019 Western & Southern Open Second Round | WTA Highlights

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