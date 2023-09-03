Світоліна оголосила про перерву у виступах

Українська тенісистка Еліна Світоліна анонсувала перерву у виступах після завершення участі у Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на «Суспільне Спорт».

Світоліна вибула з американського турніру у третьому раунді, оскільки зазнала поразки від третьої ракетки світу Джесіки Пегули (1:2).

«Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик [провідним] тенісисткам. І рейтинг прийде», — наголосила українська спортсменка.

Водночас вона не зазначила скільки часу потребуватиме, однак обговорюватиме це з лікарями та командою.

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