Свитолина опустилась на четыре позиции в новом рейтинге WTA

По понедельинкам в мировом теннисе традиционно публикуются свежие рейтинги.

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, в новом рейтинге WTA расположилась на 8-м месте, потеряв 4 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

В этом году Свитолина, уже третий сезон подряд будет выступать в итоговом чемпионате WTA 8-ми сильнейших теннисисток мира. Причем год назад Элина выиграла этот престижнейший турнир.

В нынешнем сезоне Свитолина пока не завоевала ни одного титула, зато впервые, и причем дважды, играла в полуфианалах турниров Большого шлема.