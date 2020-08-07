Свитолина передумала выступать на US Open-2020 из-за "высокого риска"

07 августа 2020 г. 17:57
Автор: Виталий Лабскир
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На этой неделе имя Элины Свитолиной появилось в списке участниц Открытого чемпионата США по теннису. Однако сегодня первая ракетка украинского тенниса сообщила, что не поедет на US Open.

На своей странице в Instagram Свитолина написала:

Изучив все аспекты, я приняла решение не играть на US Open - 2020 году. Я благодарю организаторов за их усилия и предоставление возможности играть, понимаю и уважаю все усилия для создания безопасной атмосферы. Но я все еще не чувствую себя комфортно для поездки в США без того, чтобы подвергнуть себя и мою команду высокому риску. Удачи всем. Встретимся в следующем году на US Open!

 

 

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