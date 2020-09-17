Свитолина победила на турнире в Риме одну россиянку и сыграет с другой

17 сентября 2020 г. 16:31
Автор: Виталий Лабскир
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Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной рестарт коронавирусного сезона-2020 пришелся на турнир категории Premier 5, проходящий в столице Италии - Риме.

Свитолина, посеянная под 4-м номером начала выступление со 2-го круга, где ее соперницей была россиянка Анастасия Павлюченкова. Элина победила Анастасию в двух сетах - 6:3, 7:6. В третьем круге Свитолина сыграет против другой россиянки - Светланы Кузнецовой.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская также вышла в 3-й круг, где ее соперницей будет первый номер посева румынка Симона Халеп.

Видео: 

Anastasia Pavlyuchenkova vs. Elina Svitolina | 2020 Rome Second Round | WTA Highlights

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