Свитолина победила на турнире в Риме одну россиянку и сыграет с другой

Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной рестарт коронавирусного сезона-2020 пришелся на турнир категории Premier 5, проходящий в столице Италии - Риме.

Свитолина, посеянная под 4-м номером начала выступление со 2-го круга, где ее соперницей была россиянка Анастасия Павлюченкова. Элина победила Анастасию в двух сетах - 6:3, 7:6. В третьем круге Свитолина сыграет против другой россиянки - Светланы Кузнецовой.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская также вышла в 3-й круг, где ее соперницей будет первый номер посева румынка Симона Халеп.