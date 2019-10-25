 

Свитолина попала в "фиолетовую" группу и узнала соперниц

25 октября 2019 г. 18:18
Автор: Виталий Лабскир
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В китайском Шэньчжэне состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2019-го года, куда отобрались 8 ведущих теннисисток, в том числе Элина Свитолина из Украины.

Спортсменки разбиты на две группы - "красную" и "фиолетовую".

Свитолина попала в "фиолетовую" вместе с Каролиной Плишковой из Чехии, Бьянкой Андрееску из Канады и румынкой Симоной Халеп.

В "красной" сыграют Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

По две лучшие теннисистки от каждой группы выходят в полуфинал.

Видео: 

Iconic Photo | 2019 WTA Finals

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