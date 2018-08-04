Свитолина поучаствовала в вечеринке перед турниром, который выиграла в прошлом году

04 августа 2018 г. 16:20
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, начинает свою заокеанскую серию турниров c Rogers Cup в канадском Монреале. Пока же Свитолина попозировала на вечеринке теннисисток перед турниром.

Элина была в платье с черным верхом и красным низом с разноцветными цветами.

На самом же турнире, Свитолиной, являющейся 5-й ракеткой мира, предстоит отстаивать свой прошлогодний титул, завоеванный здесь, и, соответственно, рейтинговые очки, дабы не опуститься в мировом рейтинге.

 

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