Свитолина проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина была близка к победе над румынкой Симоной Халеп в Париже в 1\4 финала турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос, но, не дожав соперницу во второй партии, всухую проиграла решающую - третью.

Свитолина выиграла первый сет - 6:3, вела в счете во втором - 5:1, но так и не сумела взять победный гейм.

В итоге - победа Халеп - 3:6, 7:6, 6:0.

В новом мировом рейтинге Свитолина поднимется на рекордно высокое для себя и для украинского женского тенниса 5-е место.