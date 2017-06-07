Свитолина проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос

07 июня 2017 г. 18:53
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина была близка к победе над румынкой Симоной Халеп в Париже в 1\4 финала турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос, но, не дожав соперницу во второй партии, всухую проиграла решающую - третью.

Свитолина выиграла первый сет - 6:3, вела в счете во втором - 5:1, но так и не сумела взять победный гейм.

В итоге - победа Халеп - 3:6, 7:6, 6:0.

В новом мировом рейтинге Свитолина поднимется на рекордно высокое для себя и для украинского женского тенниса 5-е место.

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