Свитолина проиграла в четвертьфинале Roland Garros сопернице из второй сотни

Цель первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной выиграть турнир Большого шлема по-прежнему неосуществима. На сей раз в Париже на турнире Roland Garros преградой оказалась соперница, которая не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.

Аргентинка с украинскими корнями Надя Подороская и без того очень удивила на нынешнем Открытом чемпионате Франции, добравшись через квалификацию до четвертьфинала. На этом подвиги аргентинки не закончились.

Подороская обыграла в четвертьфинале и 3-ю сеяную Элину Свитолину, остававшуюся до сегодняшнего дня теннисисткой с наивысшим рейтингом среди тех, кто еще не зачехлил ракетку на "Ролан Гарос".

Подороская нанесла Свитолиной поражение в двух сетах - 6:2, 6:4.