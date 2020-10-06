Свитолина проиграла в четвертьфинале Roland Garros сопернице из второй сотни

06 октября 2020 г. 17:08
Автор: Виталий Лабскир
96 просмотров

Цель первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной выиграть турнир Большого шлема по-прежнему неосуществима. На сей раз в Париже на турнире Roland Garros преградой оказалась соперница, которая не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.

Аргентинка с украинскими корнями Надя Подороская и без того очень удивила на нынешнем Открытом чемпионате Франции, добравшись через квалификацию до четвертьфинала. На этом подвиги аргентинки не закончились.

Подороская обыграла в четвертьфинале и 3-ю сеяную Элину Свитолину, остававшуюся до сегодняшнего дня теннисисткой с наивысшим рейтингом среди тех, кто еще не зачехлил ракетку на "Ролан Гарос".

Подороская нанесла Свитолиной поражение в двух сетах - 6:2, 6:4.

Видео: 

Elina Svitolina vs Nadia Podoroska - Quarter-Final Highlights I Roland-Garros 2020

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53