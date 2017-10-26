Свитолина проиграла второй матч на итоговом турнире восьми сильнейших теннисисток мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, пока лишь проигрывает в Сингапуре на турнире восьми сильнейших спорсменок по итогам 2017 года.

В своем втором матче групповой стадии Свитолина уступила в трех сетах француженке Каролин Гарсии - 7:6, 3:6, 5:7.

Несмотря на два поражения, Свитолина еще не утратила шансы занять второе место в своей группе и выйти в полуфинал. Для этого ей нужно в заключительном туре победить первую ракетку мира румынку Симону Халеп, и чтобы датчанка Каролин Возняцки взяла верх над Гарсией.