Свитолина, проиграв первый сет, победила соперницу, снявшуюся из-за травмы

27 апреля 2018 г. 14:49
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В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier

Больше читайте здесь: http://www.sportonline.ua/tennis/45265-elina-svitolina-startovala-s-pobedy-na-turnire-wta-v-shtutgarte.html

В Штутгарте (Германия) на теннисном турнире WTA категории Premier украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, посеяна под 3-м номером. Она начала соревнования со второго круга матчем против Маркеты Вондроушевой из Чехии.

Свитолина, проиграв первый сет 2:6, выиграла второй - 6:1. В решающем, третьем, при счете 3:2 по геймам в пользу Свитолиной Вонроушева отказалась от продолжения борьбы, посетовав на травму.

Видео: 

Elina Svitolina vs. Marketa Vondrousova | Porsche Tennis Grand Prix Second Round | WTA Highlights

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