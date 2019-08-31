Свитолина разгромила и обняла Ястремскую на US Open

В третьем круге теннисного турнира Большого шлема - US Open в Нью-Йорке состоялось украинское дерби - первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина против второй - Даяны Ястремской.

В противостоянии двух одесских теннисисток Свитолина, представляющая Харьков, разгромила Ястремскую быстрее, чем за час в двух сетах - 6:2, 6:0, а затем по-отечески обняла.

В четвертом круге соперницей Свитолиной будет американка Мэдисон Киз. Свитолина имеет на US Open 5-й номер посева, Киз - 10-й.

В личных встречах преимущество на стороне Киз - 2-1. При этом Киз побеждала Свитолину в 2015-м и в 2017-м годах, а Свитолина свою единственную победу над Киз одержала в началэ этого года в четвертом круге на турнира Большого шлема Australian Open.