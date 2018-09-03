Свитолина традиционно вылетела в турнире Большого Шлема задолго до главных матчей

03 сентября 2018 г. 15:33
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, хотя и входит в элиту мирового тенниса, но по-прежнему, не может приблизиться к победе в турнире Большого Шлема, проигрывая соперницам, которые ниже нее в мировом рейтинге. Эту тенденцию подтвердило выступление Элины на US Open-2018.

Cвитолина еще ни разу не проходила на US Open дальше 1/8 финала. Не прошла и на сей раз.

Будучи посеяной 7-й, Свитолина в 1/8 финала проиграла 19-му номеру посева Анастасии Севастовой из Латвии. Свитолина проиграла первый сет - 6:3, выиграла второй - 6:1, после чего провалилась в третьем, уступив его всухую 0:6. 

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