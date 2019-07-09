Свитолина в полуфинале Уимблдона!

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира Большого Шлема. Причем самого престижного - Уимблдона.

Свитолина, посеяная 8-й, встречалась в четвертьфинале с прыгнувшей выше головы Каролиной Муховой из Чехии. Мухова, будучи 68-м номером мирового рейтинга, впервые в своей карьере играла в Уимблдонском турнире. И при этом сразу же добралась до четвертьфинале.

Мухова создала Свитолиной серьезные проблемы в первом сете. Чешская теннисистка вела 5:2, но Свитолина, выиграв пять геймов кряду, довела партию до победы 7:5. Во втором сете Свитолиной вновь пришлось отыгрываться после брейка, выигранного Муховой. На сей раз Элина, уступая 0:2, довела дело до 5:2 в свою пользу. Затем, правда, проиграла по гейму на своей и чужой подаче. Но, в конце концов, поставила победную точку. В итоге 7:5, 6:4 в пользу Свитолиной.

В полуфинале Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, имеющей 7-й номер посева.