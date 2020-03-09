Свитолина выиграла первый трофей в 2020 году

09 марта 2020 г. 17:13
Автор: Виталий Лабскир
14 просмотров

Украинская теннисистка Элина Свитолина оправдала свой статус первой ракетки турнира Monterrey Open в Мексике.

Свитолина победила в Монтеррее всех своих соперниц по турнирной сетке. В том числе в финале Марию Боузкову из Чехии - 7:5, 4:6, 6:4.

Победа в Monterrey Open - это первый в сезоне 14-й трофей в карьере в турнирах под эгидой WTA  25-летней Элины Свитолиной. Последний турнир который Свитолина выигрывала до сих пор, был итоговый турнир 2018 года восьми сильнейших теннисисток мира.

В мировом рейтинге Свитолина поднялась с 7-го на 5-е место.

Видео: 

Elina Svitolina vs. Marie Bouzkova | 2020 Monterrey Final | WTA Highlights

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.