Свитолина выиграла первый трофей в 2020 году

Украинская теннисистка Элина Свитолина оправдала свой статус первой ракетки турнира Monterrey Open в Мексике.

Свитолина победила в Монтеррее всех своих соперниц по турнирной сетке. В том числе в финале Марию Боузкову из Чехии - 7:5, 4:6, 6:4.

Победа в Monterrey Open - это первый в сезоне 14-й трофей в карьере в турнирах под эгидой WTA 25-летней Элины Свитолиной. Последний турнир который Свитолина выигрывала до сих пор, был итоговый турнир 2018 года восьми сильнейших теннисисток мира.

В мировом рейтинге Свитолина поднялась с 7-го на 5-е место.