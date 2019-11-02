Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA. Соперница сдалась, не доиграв матч

02 ноября 2019 г. 14:46
Автор: Виталий Лабскир
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Украинска теннисистка Элина Свитолина впервые в сезоне 2019 года вышла в финал турнира, в котором выступает. В китайском Шеньчжене Свитолина будет играть в финале Итогового турнира WTA.

В полуфинале Свитолина встречалась с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Элина уступила в первом сете - 5:7, выграла во втором - 6:3. В решающей же, третьей партии, при счете 4:1 по геймам в пользу Свитолиной Бенчич подошла к скамейке Элины, сообщила, что сдается, и поздравила Элину с победой.

В финале Свитолина сыграет с победителем второго полуфинала Эшли Бартли (Австралия) - Каролина Плишкова (Чехия).

В минувшем сезоне именно Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA.

Видео: 

Belinda Bencic v. Elina Svitolina | 2019 WTA Finals

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