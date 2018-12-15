Сыгран первый четвертьфинал клубного чемпионата мира. "Касима Антлерс" - в полуфинале

15 декабря 2018 г. 19:26
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В Объядиненных Арабских Эмиратах проходит клубный чемпионат мира по футболу, в котором участвуют действующие обладатели наиболее престижных континентальных трофеев.

Две команды - действующий победитель европейской Лиги Чемпионов мадридский "Реал" и действующию обладатель южноамериканского Копа Либертадорес "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса начнут свое выступление с полуфиналов.

Соперник "Реала" по полуфиналу определялся в четвертьфинальном противостоянии между победителем Лиги Чемпионов азиатской кофедерации футбола "Касимой Антлерс" из Японии и победителем Лиги Чемпионов КОНКАКАФ мексиканской "Гвадалахарой".

Футболисты "Касимы Антлерс" победили "Гвадалахару" со счетом 3:2. За "Гвадалахару" Анхель Сальдивар в самом дебюте матча - на 3-й минуте открыл счет, а в компенсированное к основному времени матча Алан Пулидо установил окончательный итог. Между этими двумя мячами трижды забивали игроки японской команды - Рёта Нагаки, Сержиньо (с пенальти) и Хироки Абэ.

Соперник "Ривер Плейт" по полуфиналу определится в четвертьфинальном противостоянии победителя африканской Лиги Чемпионов "Эсперанса" из Туниса и победителя Лиги Арабского залива кманды "Аль-Айн" из ОАЭ.

Видео: 

Kashima Antlers v CD Guadalajara - MATCH 3

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