Танец украинского тренера после выхода его казахстанской команды в Лигу Европы

08 ноября 2017 г. 13:59
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Украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный, тренирующий команду "Иртыш" (Павлодар), был очень эмоционален после победной развязки в борьбе за место в еврокубках.

В поединке 33-го тура чемпионата Казахстана "Иртыш" взял верх над "Шахтером" из Караганды - 1:0, забив гол на второй минуте, компенсированной к основному времени матча.

Эта победа позволила "Иртышу" занять в казахстанском чемпионате 4-е место и получить путевку в Лигу Европы.

После финального свистка Грозный исполнил зажигательный танец прямо на беговой дорожке.

Видео: 

Вячеслав Грозный станцевал лезгинку по поводу выхода в Лигу Европы

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