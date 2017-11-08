Танец украинского тренера после выхода его казахстанской команды в Лигу Европы

Украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный, тренирующий команду "Иртыш" (Павлодар), был очень эмоционален после победной развязки в борьбе за место в еврокубках.

В поединке 33-го тура чемпионата Казахстана "Иртыш" взял верх над "Шахтером" из Караганды - 1:0, забив гол на второй минуте, компенсированной к основному времени матча.

Эта победа позволила "Иртышу" занять в казахстанском чемпионате 4-е место и получить путевку в Лигу Европы.

После финального свистка Грозный исполнил зажигательный танец прямо на беговой дорожке.