Тайсон бил больше, но не был признан победителем

29 ноября 2020 г. 12:58
Автор: Виталий Лабскир
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Возвращение Майка Тайсона в ринг не завершилось нокаутом.

В Лос-Анджелесе встретились два легендарных американский боксера-ветерана - 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс.

Бой продлился все 8 двухминутных раундов, предусмотренных регламентом. По их итогам один судья насчитал победу Тайсону - 79:73, другой - Джонсу - 80:72, третий - ничью 76:76.

В итоге была зафиксирована ничья.

Что касается статистики нанесенных ударов, Тайсон выглядел предпочтительнее Джонса. Тайсон нанес 67 точных ударов, Джонс - 37. По силовым ударам - 57 против 28 в пользу Тайсона.

 

Видео: 

MIKE TYSON VS ROY JONES JR. - FULL - România - 29.11.2020

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