Тайсон бил больше, но не был признан победителем

Возвращение Майка Тайсона в ринг не завершилось нокаутом.

В Лос-Анджелесе встретились два легендарных американский боксера-ветерана - 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс.

Бой продлился все 8 двухминутных раундов, предусмотренных регламентом. По их итогам один судья насчитал победу Тайсону - 79:73, другой - Джонсу - 80:72, третий - ничью 76:76.

В итоге была зафиксирована ничья.

Что касается статистики нанесенных ударов, Тайсон выглядел предпочтительнее Джонса. Тайсон нанес 67 точных ударов, Джонс - 37. По силовым ударам - 57 против 28 в пользу Тайсона.