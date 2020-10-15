Тайсон дал интервью в пьяном виде?

15 октября 2020 г. 17:28
Автор: Виталий Лабскир
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Майку Тайсону пришлось оправдываться.

Знаменитый 54-летний американский боксер, готовящийся к возвращению в ринг, дал интервью лондонской журналистке программы "Доброе утро, Британия", находясь в Лос-Анджелесе.

Речь у Тайсона при этом была какая-та вялая, а сам он выгладел при этом довольно странно - то ли пьяным, то ли уставшим.

После того, как интервью Тайсона получило большой резонанс, он отрегировал таким постом в Twitter: "Я пытался допоздна не ложиться перед интервью, но заснул. А я сплю, как лев, и меня трудно разбудить. Я усердно тренируюсь и рано ложусь спать. У меня не было монитора, поэтому я не мог видеть вас, ребята, и я забыл посмотреть в камеру".

Видео: 

Mike Tyson STONED On Good Morning Britain

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