 

Тайсон об отказе с переходом из "Шахтера" в "Рому": "Да простит Бог этих плохих людей"

29 августа 2019 г. 18:05
Автор: Виталий Лабскир
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Лидер донецкого "Шахетра" Тайсон продолжает через свои Instagram подавать знаки.

После того, как официально стало известно, что в покупке Тайсона заинтересована итальянская "Рома", он написал: "Отпустите меня! Спасибо Богу за все".

Сегодня, после того, как появилась информация, что "Шахтер" отказал "Роме", Тайсон оставил такую запись: "Да простит Бог этих плохих людей".

До закрытия в Италии трансферного рынка осталось еще два дня.

Контракт 31-летнего Тайсона с "Шахтером" действителен еще два года.

 

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