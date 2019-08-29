Тайсон об отказе с переходом из "Шахтера" в "Рому": "Да простит Бог этих плохих людей"

Лидер донецкого "Шахетра" Тайсон продолжает через свои Instagram подавать знаки.

После того, как официально стало известно, что в покупке Тайсона заинтересована итальянская "Рома", он написал: "Отпустите меня! Спасибо Богу за все".

Сегодня, после того, как появилась информация, что "Шахтер" отказал "Роме", Тайсон оставил такую запись: "Да простит Бог этих плохих людей".

До закрытия в Италии трансферного рынка осталось еще два дня.

Контракт 31-летнего Тайсона с "Шахтером" действителен еще два года.