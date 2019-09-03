Тайсон: "Поздравляю с концом моей мечты"

Лидер и капитан донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон продолжает через Instagram публично выражать свое недовольство.

В Европе закрылось трансферное окно в ведущих футбольных европейских странах. Тайсон, заинтересованность в котором выражали итальянские "Рома" и "Милан", так и остался в "Шахтере".

При этом Тайсон написал в Instagram: "Поздравляю с концом моей мечты" и сопроводил запись плачущими смайликами.

Ранее - в последние дни трансферного окна, Тайсон писал в Instagram "Отпустите меня! Спасибо Богу за все", и, день спустя: "Да простит Бог этих плохих людей"