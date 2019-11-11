Тайсон выставил в Инстаграм это фото и прокомментировал расистский сканадал в Харькове

11 ноября 2019 г. 13:20
Автор: Виталий Лабскир
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Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон, в адрес которого накануне фаны киевского "Динамо", находившиеся на гостевом секторе ОСК "Металлист", позволили себе расистские оскорбления, сделал заявление на своей странице в Instagram

Я люблю свою расу, я борюсь за ее цвет. Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка. Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент Но нас рано научили быть сильными и сражаться. Боритесь за наши права и за равенство. Моя роль - поднимать голову и всегда продолжать сражаться. В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами. Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения.

Сам же футбольный матч между "Шахтером" и "Динамо", прерывавшийся на три минуты из-за проявления расизма, завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера".

 

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