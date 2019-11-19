Темнокожий футболист "отомстил" болельщикам-расистам

19 ноября 2019 г. 19:04
Автор: Виталий Лабскир
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Расиситский скандал, аналогичный тому, что произошел недавно в Харькове на футбольном матче "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев), случился теперь в Нидерландах.

Во время поединка второго дивизиона между командами "Ден Бош"и "Эксельсиор" фаны "Ден Боша" стали унижать по расовому признаку темнокожего футболиста "Эксельсиора" Ахмада Мендеса Морейру.

Арбитр на 30-й минуте матча при счете 1:1 увел команды с поля и приостановил игру.

Спустя три минуты матч был возобновлен. А Ахмад Мендес Морейра по-футбольному отомстил болельщикам-расистам, забил гол и вывел свою команду вперед - 2:1.

Финальный свистко зафиксировал ничью - 3:3.

Видео: 

Ahmad Mendes Moreira doelwit van racistische daden

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