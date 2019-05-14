Теннисист повернулся задом под удар соперника

Пожалуй, самый эпатажный теннисист из ныне играющих, приправил элементами шоу свой очередной официальный матч.

Речь идет об австралийце Нике Кирьосе. В первом круге турнира в Риме он встречался против россиянина Даниила Медведева.

По ходу матча Кирьос и подавал снизу, и исполнял невероятно зрелищные укороченные удары, и получал предупреждение за умышленный удар мячом на трибуны, и поворачивался задом к сопернику во время заведомо проигрышного розыгрыша, и, главное - шоумен и при этом блестящий теннисист Ник Кирьос выиграл этот матч в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:3, причем добыл заключительное победное очко эйсом.