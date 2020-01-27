Теннисист вышел на матч Australian Open в майке погибшего Брайанта и расплакался

27 января 2020 г. 12:30
Автор: Виталий Лабскир
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Австралийский теннисист Ник Кирьос трогтельно отдал дань памяти выдащемуся американскому баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета.

Кирьос на матч 4-го круга Australian Open против первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля вышел сегодня в майке Брайанта с 8-м номером.

За 20 лет блистательной карьеры в "Лос-Анджелес Лейкерс" Брайант играл под 8-м и 24-м номерами.

Кирьос не смог сдержать своих эмоций и расплакался.

Сам матч Кирьос проиграл Надалю в четырех сетах - 3:6, 6:3, 6:7, 6:7.

 

Видео: 

Kyrgios enters with the shirt of Kobe Bryant

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