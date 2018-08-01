"Тоттенхэм", выиграв у "Милана", оказался во главе "Международного кубка чемпионов"

В американской Миннесоте состоялся матч предсезонного "Международного кубка чемпионов" между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Миланом".

Он завершился победой "Тоттенхэма" 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Жорж-Кевин Н'Куду.

"Тоттенхэм", проведя уже три матча в рамках этого турнира, одержал две победы в основное время, проиграл один поединок в серии послематчевых пенальти, и, имея 7 очков, вышел на 1-е место среди 18-ти команд, задействованных в "Международном кубке чемпионов".