 

Трагедия в Формуле-2. Болид разорвало. 22-летний гонщик погиб

01 сентября 2019 г. 13:29
Автор: Виталий Лабскир
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Ужасное происшествие в гонке Формулы-2 на трассе "Спа-Франкоршам" в Бельгии.

На 2-м круге погиб 22-летний француз Антуан Юбер.

После того, как болид Юбер вылетел в отбойник и вернулся на трассу, в него влетела машина испанца Хуана Мануэля Корреа.

Болид Юбера разорвало, а сам французский гонщик получил смертельные ранения.

Вероятно, трагедии удалось бы избежать, если бы вместо отбойника была предусмотрена гравийная ловушка. 

«Спа-Франкоршам» в Бельгии.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/auto/article-3838633-gonschik-formuly-2-antuan-juber-pogib-v-belgii--v-chjom-prichiny-avarii.html?utm_source=copypaste
Видео: 

Les images de l'accident d'Anthoine Hubert sur le circuit de Formule 2

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