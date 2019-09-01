Трагедия в Формуле-2. Болид разорвало. 22-летний гонщик погиб

Ужасное происшествие в гонке Формулы-2 на трассе "Спа-Франкоршам" в Бельгии.

На 2-м круге погиб 22-летний француз Антуан Юбер.

После того, как болид Юбер вылетел в отбойник и вернулся на трассу, в него влетела машина испанца Хуана Мануэля Корреа.

Болид Юбера разорвало, а сам французский гонщик получил смертельные ранения.

Вероятно, трагедии удалось бы избежать, если бы вместо отбойника была предусмотрена гравийная ловушка.

«Спа-Франкоршам» в Бельгии. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/auto/article-3838633-gonschik-formuly-2-antuan-juber-pogib-v-belgii--v-chjom-prichiny-avarii.html?utm_source=copypaste