Тренерские штабы футбольных команд устроили потасовку

У футбольного поля было жарче, чем на самом полею

В рамках 19-го тура чемпоината Шотландии по футболу встречались "Хиберниан" и "Рейнджерс".

Маоч завершился со счетом 3:0 в пользу "Рейнджерс", главным тренером которого является в незавнем прошлом знасенитый английский футболист Стивен Джеррард.

Уже при счете 3:0 Джеррард и его помощники вдруг рванули в направлении скамейки "Хиберниана". Оттуда, в свою очередь, поднялись тренеры "Хиберниана", готовые к драке. Случилась потасовка. Стюарды смогли разнять драчунов.

Как оказалось, катализатором вспышки тренерской агрессии стал запуск стеклянной бутылки в футболиста "Ренджерс" Борну Боришича.