Тренерские штабы футбольных команд устроили потасовку

21 декабря 2019 г. 16:57
Автор: Виталий Лабскир
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У футбольного поля было жарче, чем на самом полею

В рамках 19-го тура чемпоината Шотландии по футболу встречались "Хиберниан" и "Рейнджерс".

Маоч завершился со счетом 3:0 в пользу "Рейнджерс", главным тренером которого является в незавнем прошлом знасенитый английский футболист Стивен Джеррард.

Уже при счете 3:0 Джеррард и его помощники вдруг рванули в направлении скамейки "Хиберниана". Оттуда, в свою очередь, поднялись тренеры "Хиберниана", готовые к драке. Случилась потасовка. Стюарды смогли разнять драчунов.

Как оказалось, катализатором вспышки тренерской агрессии стал запуск стеклянной бутылки в футболиста "Ренджерс" Борну Боришича.

 

 

 

Видео: 

Steven Gerrard EXPLODES with rage after horror challenge on Borna Barisic

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