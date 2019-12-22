Три нокдауна и добивание в чемпионском бою-реванше

Состоялся матч-реванш за титиул чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом среднем весе.

Дрались американцы Тони Харрисон и Джермелл Чарло.

Чарло, потерпевший первое и единственное поражение год назад как раз от Харрисона и утративший тогда свой чемпионский титул, взял убедительный реванш.

Чарло на сей раз трижды отправлял Харрисона в нокдаун - во 2-м раунде и два раза в 11-м. После чего Чарло стал добивать свою "жертву". Рефери остановил добивание, присудив Чарло победу техническим нокаутом.

Таким образом, Чарло вернул себе чемпионский пояс. А вего послужном списке теперь 33 победы (в том числе 17 нокаутом) при одном поражении.