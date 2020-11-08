Три нокдауна и нокаут в бою супертяжей

Очень зрелищный боксерский поединок/

В американском Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, состоявший исключительно из боев в супертяжелом весе.

В одном из поединков кубинец Фрэнк Санчес дрался против американца Брайана Ховарда.

В 3-м раунде Санчес в первый раз отправил Ховарда в нокдаун, в 4-м – еще дважды. На последней минуте 4-го раунда, когда Ховард уже был не в состоянии защищаться, рефери остановил бой, присудив Санчесу победу техническим нокаутом.

Санчес отстоял региональный титул чемпиона Северной Америки в супертяжелом весе по версии WBO NABO.

У Фрэнка Санчеса теперь 16 побед в 16-ти проведенных боях, в том числе 12 – нокаутом.