Три нокдауна и нокаут за неполные два раунда

10 марта 2018 г. 16:15
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В поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBС в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) победитель определился быстро и зрелищно.

Титул оспаривали в американском городе Дэдвуд боксер из США Риджес Прогрейс и намибиец Джулиус Индонго.

На последних секундах  первого раунда Прогрейс послал соперника в весьма тяжелый нокдаун.

А развязка пришлась на последнюю минуту второго раунда. Индонго сначала вновь оказался в тяжелом нокдауне, и бой следовало останавливать.

Но рефери решил, что можно продолжать поединок. И Индоного снова упал от первого же удара Прогрейса. Прогрейс стал радоваться победе, однако рефери, отсчитав Индонго нокдаун, зачем-то сказал продолжать бой.

После чего Прогрейс нанес еще всего один удар, от которого Индонго опять повалися. И у рефери, наконец-то, хватило благоразумия остановить поединок и присудить Прогрейсу победу нокаутом.

У Прогрейса это 21-я победа в 21 бою на профессиональном ринге. При этом 18-я - нокаутом.

Видео: 

Regis Prograis vs. Julius Indongo

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