Три рекорда результативности финалов НБА в одном матче

10 июня 2017 г. 14:18
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Клуб НБА «Кливленд Кавальерз» установил три рекорда результативности в четвёртом матче финальной серии финала плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз».

Баскетболисты из Кливленда обновили рекордные достижения по количеству набранных очков за четверть (49 очков) и половину матча (86 очков).

Предыдущие достижения принадлежали клубам «Лос-Анджелес Лейкерс» 1984 года (47 очков за четверть) и «Филадельфия Севенти Сиксерс» 1982 года (81 очко за половину).

Помимо этого, «Кливленд» обновил рекорд финалов НБА по количеству трёхочковых попаданий за матч, поразив кольцо «Голден Стэйт» из-за дуги 24 раза.

Предыдущее достижение было установлено баскетболистами «Уорриорз» во втором матче серии и равнялось 18.

Сам матч завершился со счетом 137:116 "Кливленда", а счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз».

Видео: 

Cavaliers Break All-Time Playoff Record For Points In A Half (86)

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