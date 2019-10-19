 

Три зрелищных нокаута в андеркарте поединка Бетербиев - Гвоздик

19 октября 2019 г. 14:18
Автор: Виталий Лабскир
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Помимо поражения харьковчанина Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде, на вечере бокса в американской филадельфии было что посмотреть.

Так, в поединке между американцем Майклом Силсом и Элио Геральдо Трошем из Аргентины Силс в первом же раунде ударом навстречу уронил соперника. Трош попытался подняться, но с координацией у него были большие проблемы, и рефери остановли бой.

В поединке между американцем Джулианом Родригесом и представителем Филиппин Леонардо Доронио Родригес "вырубил" соперника в 5-м раунде.

Наиболее же эффектным получился нокаут в бою между американцем Джозефом Адорно и Алехандро Сосой из Аргентины. Адорно нокаутировал Сосу во 2-м раунде, едва не выкинув его за канаты ринга.

Видео: 

Three Highlight Reel Knockouts on Beterbiev Undercard

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