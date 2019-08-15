 

Триатлонистки, взявшиеся за руки на финише, дисквалифицированы

15 августа 2019 г. 19:41
Автор: Виталий Лабскир

Две подруги-соперницы, выступая в олимпийском отборе к летней Олимпиаде-2020 в Токио, выиграли соревнования по триатлону, но тут же были дисквалифицированы .

Британки Джесс Лирмонт и Джорджия Тэйлор-Браун финишировали первой и второй (фотофиниш показал, что Лирмонт оказалась на мгновение быстрее), взявшись за руки и были в полной увереннсоти, что отбрались на Олимпиаду.

Но, как оказалось, они нарушили пункт регламента соревнований по триатлону, согласно которому "спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы".

Так и вышло. И Лирмонт и Тэйлор-Браун получили дисквалификацию. Их результаты аннулированы, а протест на дисквалификацию отклонен.

Финиш двух британских триалонисток, припведший к дисквалификации на видео на 3:05.

Видео: 

Elite Women's Highlights: 2019 Tokyo ITU World Triathlon Olympic Qualification Event

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