Триумф украинских шпажистов на этапе Кубка мира в Берне. У харьковчанина "бронза"

23 ноября 2019 г. 19:26
Автор: Виталий Лабскир
3 просмотра

В швейцарском Берне разыграны награды этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в индивидуальном турнире.

В соревнованиях принимали участие трое харьковчан. Двое из них - Максим Хворост и Ян Сыч не сумели пробиться в число 64 сильнейших. Зато третий - Роман Свичкарь поднялся на пьедестал.

Свичарь без поражений дошел до полуфинала, где уступил россиянину Вадиму Анохину - 8:15. В итоге Свичкарь занял 3-е место.

Победителем же этого этапа Кубка мира стал киевлянин Игорь Рейзлин. Его поединок в финале против Анохина завершился вничью в основное время - 10:10. После чего в дополнительную минуту Рейзлин нанес победный укол и взял верх - 11:10.

Ниже на видео полуфиналы (первый из них Свичкарь - Анохин), финал (Рейзлин - Анохин) и награждение.

Видео: 

TISSOT Grand Prix de Berne 2019 - Finals

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.