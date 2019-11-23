Триумф украинских шпажистов на этапе Кубка мира в Берне. У харьковчанина "бронза"

В швейцарском Берне разыграны награды этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в индивидуальном турнире.

В соревнованиях принимали участие трое харьковчан. Двое из них - Максим Хворост и Ян Сыч не сумели пробиться в число 64 сильнейших. Зато третий - Роман Свичкарь поднялся на пьедестал.

Свичарь без поражений дошел до полуфинала, где уступил россиянину Вадиму Анохину - 8:15. В итоге Свичкарь занял 3-е место.

Победителем же этого этапа Кубка мира стал киевлянин Игорь Рейзлин. Его поединок в финале против Анохина завершился вничью в основное время - 10:10. После чего в дополнительную минуту Рейзлин нанес победный укол и взял верх - 11:10.

Ниже на видео полуфиналы (первый из них Свичкарь - Анохин), финал (Рейзлин - Анохин) и награждение.