Трижды упал, не ответил на провокацию, но все равно удален

30 апреля 2019 г. 19:39
Автор: Виталий Лабскир
35 просмотров

Запоминающийся эпизод на хоккейном льду.

В третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Далласом" и "Сент-Луисом" во время второго тайма велась довольно вязкая борьба за шайбу у борта. Во время этой борьбы хоккеист "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо толкнул Эсу Линделла из "Далласа". Линделл упал. Поднялся. Тут же от Бортуццо последовал еще один толчок. Линделл снова упал и снова поднялся. Арбитр остановил игру, намереваясь удалить Бортуццо. В этот момент последовал третий толчок. И снова - картинное падение Линделла.

В итоге арбитр дал две минуты штрафа Бортуццо за толчок соперника в спину. Но при этом и Линделл получиз двухминутный штраф с формулировкой "за приукрашивание".

Сам же матч завершился победой "Сент-Луиса" 4:3. А счет в серии до четырех побед стал 2-1 также в пользу "Сент-Луиса".

Видео: 

GOTTA SEE IT: Esa Lindell Dives Three Times During Scrum With Robert Bortuzzo

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.