Трижды упал, не ответил на провокацию, но все равно удален

Запоминающийся эпизод на хоккейном льду.

В третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Далласом" и "Сент-Луисом" во время второго тайма велась довольно вязкая борьба за шайбу у борта. Во время этой борьбы хоккеист "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо толкнул Эсу Линделла из "Далласа". Линделл упал. Поднялся. Тут же от Бортуццо последовал еще один толчок. Линделл снова упал и снова поднялся. Арбитр остановил игру, намереваясь удалить Бортуццо. В этот момент последовал третий толчок. И снова - картинное падение Линделла.

В итоге арбитр дал две минуты штрафа Бортуццо за толчок соперника в спину. Но при этом и Линделл получиз двухминутный штраф с формулировкой "за приукрашивание".

Сам же матч завершился победой "Сент-Луиса" 4:3. А счет в серии до четырех побед стал 2-1 также в пользу "Сент-Луиса".