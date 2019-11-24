Трое украинских футболистов стали чемпионами Беларуси в составе "Динамо" (Брест). Милевский расплакался

24 ноября 2019 г. 20:03
Автор: Виталий Лабскир
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Впервые в истории белорусского клубного футбола чемпионом этой страны стало брестское "Динамо". В этом сезоне за команду из Бреста выступают три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

"Динамо" оформило чемпионский титул за тур до завершения чемпионата Беларуси, обыграв дома ФК "Витебск" - 1:0. Кстати, автором единственного гола в этом матче стал Хобленко.

После финального свистка болельщики "Динамо" выбежали на поле. Милевского переполняли эмоции. Он расплакался. А еще фанаты стали на радостях подбрасывать Милевского в воздух.

На послематчевую пресс-конференцию пришли все футболисты брестского "Динамо" и облили шампанским главного тренера команды Марцела Личку.

Видео: 

Милевский и фанаты. Динамо Брест - чемпион!

Игроки брестского "Динамо" облили Марцела Личку шампанским

Футболисты брестского «Динамо» впервые стали чемпионами Беларуси 4К.

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