Трое украинских футболистов стали чемпионами Беларуси в составе "Динамо" (Брест). Милевский расплакался

Впервые в истории белорусского клубного футбола чемпионом этой страны стало брестское "Динамо". В этом сезоне за команду из Бреста выступают три украинских футболиста - Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

"Динамо" оформило чемпионский титул за тур до завершения чемпионата Беларуси, обыграв дома ФК "Витебск" - 1:0. Кстати, автором единственного гола в этом матче стал Хобленко.

После финального свистка болельщики "Динамо" выбежали на поле. Милевского переполняли эмоции. Он расплакался. А еще фанаты стали на радостях подбрасывать Милевского в воздух.

На послематчевую пресс-конференцию пришли все футболисты брестского "Динамо" и облили шампанским главного тренера команды Марцела Личку.