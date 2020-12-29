Трогательная история про футболиста и собаку

29 декабря 2020 г. 18:26
Автор: Виталий Лабскир
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Началось все с того, что собака с бутсой в зубах выбежала на поле во время футбольного матча.

Произошло это в игре чемпионата Боливии по футболу между командами "Стронгест" (Ла-Пас) - "Насьональ" (Потоси). Арбитр сначала игнорировал животное на поле, затем все же вынужден был приостановить матч.

Футболист "Стронгеста" Рауль Кастро взял собаку на руки и вынес ее с поля.

Через два дня пес оказался в приюте с травмами - собаку сбила машина. Рауль Кастро, узнав о случившемся, перевел деньги приюту и сообщил о намерении забрать собаку домой.

Видео: 

Pooch invader: dog disrupts match and steals football boot in Bolivia

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