Турнирная таблица чемпионата Италии®

Предлагаем ознакомиться с актуальной турнирной таблицей чемпионата Италии и узнать последние результаты матчей. Где в рейтинге находится та команда, за которую вы болеете?

Во всем мире итальянское первенство имеет еще и такое общепринятое название, как Серия А. Это один из наиболее сильных футбольных дивизионов на планете, основанный в 1898 году. Чемпионат Италии очень популярен, его смотрит множество украинских болельщиков.

В престижнейшем рейтинге УЕФА Serie A удерживается в топ-4 сильнейших лиг мира. Официальным спонсором итальянского чемпионата является Telecom Italia Mobile, с ним связано и название высшего дивизиона страны на итальянском языке, которое звучит, как Lega Nazionale Professionisti Serie A TIM.

Согласно новым правилам, с 2004 года в данном турнире участвует 20 команд. Каждая из них с августа по май дважды встречается с другим клубом. Следите за последними новостями в турнирной таблице Италии на Футболе 24. В общей сложности за сезон каждый ФК проводит 38 матчей. За каждую победу команде начисляется три очка, а за ничью – только одно очко.

Немного истории

Впервые Серия А стартовала в нынешнем формате в далеком 1929 году и до сих пор чемпионат сохранил его вплоть до настоящего времени. Ранее футбол в Италии с 1898 года осуществлялся по региональному признаку, расписание матчей создавали специально созданные органы, находящиеся на местах.

Розыгрыш Серии А обычно называют Скудетто. Воплощение этого термина можно увидеть на нашивке, которая выполнена в виде щита и разукрашена в цвета итальянского триколора. Такую нашивку на своей форме вправе разместить только победитель чемпионата Италии. На сегодняшний день в турнирной таблице чемпиона Италии наибольшее количество побед принадлежит футбольному клубу «Ювентус», команда смогла выиграть целых 37 раз!

Кстати, за каждые 10 выигранных титулов футбольный клуб получает еще одну привилегию – право носить небольшую золотую звездочку над своей эмблемой. Благодаря этому у «Ювентуса» имеется уже три звезды, а у миланских коллективов «Интернационале» и «Милан» — по одной. Удастся ли и в этом сезоне «Старой синьоре» заполучить победу? Следите за этим благодаря турнирной таблице итальянского чемпионата!

Последние новости

Согласно последним новостям Серии А, скоро в чемпионат поступит много азиатских денег. Китайские магнаты собираются купить клубы высшего дивизиона, вложив в их инфраструктуру и последующее развитие миллионные средства.

Итальянская Серия А всегда интересует футбольную общественность. Хотя, в последние сезоны ведущей командой остается туринский гранд «Ювентус», но борьба проходит очень ярко и конкурентно. Большое внимание многих крупных футбольных команд Европы вызывают бомбардиры Serie A, которых они желают видеть в своих составах.

Благодаря таблице чемпионата Италии можно быстро и просто узнать кто лидирует в серии А, а кто является аутсайдером итальянском чемпионата. Будьте всегда в курсе событий вместе с нами!