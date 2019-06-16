«Твой папа сделал все, чтобы украинцы спокойно могли праздновать нашу победу»

16 июня 2019 г. 12:38
Автор: Виталий Лабскир
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После слов, написанных в Instagram одним украинским чемпионом мира (U-20) по футболу, другому - чей отец-военный погиб в самолете, сбитом российско-террористическими войсками, комок подступает к горлу.

Футболист мололдежной сборной Украины Алексей Хахлев написал своему партнеру по сборной Кириллу Дришлюку в Instagram:

Твой папа – герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира.  Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат.

Эту запись Алексей сделал после того, как молодежная сборная Украины по футболу (U-20) триумфально стала чемпионом мира, победив в финале сверстников из Южной Кореи - 3:1.

Закончивший харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище майор ВСУ Павел Дришлюк, навсегда оставшийся 41-летним, пять лет не дожил до футбольного триумфа своего сына Кирилла. 6 июля 2014 года самолет Ан-30Б (борт №80) был сбит над Славянском российско-террористическими войсками. Находившийся на борту Павел Дришлюк погиб.

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