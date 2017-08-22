"Ты, придурок, иди вообще отсюда!". Казахстанская теннисистка из России пообщалась с тренером

Теннисистка из России Юлия Путинцева, взявшая гражданство Казахстана, наговорила гадостей своему тренеру Роману Кислянскому во время матча, которй она проиграла с сухим счетом 0:6, 0:6.
Произошло это в американском Нью-Хэйвене в поединке против француженки Ализе Корне.
Когда Кислянский после третьего гейма подошел к Путинцевой, она выдала такой спич: "Жуешь, опять свои видео дебильные смотришь? Ты вообще придурок? Ты ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Рожу корчишь. Иди вообще отсюда!".
Позже Путинцева через социальные сети публично принесла тренеру извинения.