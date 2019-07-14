Тяжелейший нокаут. Боксер упал без сознания вниз головой

Во время вечера профессионального бокса в российском Екатеринбурге доселе непобедимый боксер из России Михаил Алексеев проиграл ужасающим нокаутом. Из ринга его эвакуировали на носилках.

Алексеев в рамках легкого веса дрался против филлипинца Ролдена Алдеа.

Это был рейтинговый 8-раундовый бой в легком весе. И, аккурат, в заключительном, 8-м раунде Алдеа отправли Алексеева в тяжелейший нокаут, после которого российский боксер повалился без сознания головой вниз.

Теперь Алексеева ждет длительный период реабилитации.

Ниже видео всего боя. Нокаут на 31:10.