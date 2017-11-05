Тяжелейший нокаут на последней секунде первого раунда в чемпионском бою

В Монако состоялся вечер бокса, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол отстоял свой титул, зрелищно победив претендента - автсралийца Трента Бродхерста.

Спустя минуту после начала боя Бивол отправил Бродхерста в нокдаун, а на последней секунде первого раунда россиянин коротким одиночным ударом правой "выключил" для Бродхерста свет.

Рухнув на настил ринга, Бродхерст, судя по всму из-за болевой судороги, еще и закинул ногу на ногу.

У Бивола эта победа стала 12-й и 12-ти проведенных боях на профессиональном ринге, при этом 10-я - нокаутом.