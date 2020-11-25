Тяжелейший нокаут первым же ударом в драке хоккеистов

25 ноября 2020 г. 15:14
Автор: Виталий Лабскир
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Нокаутированный хоккеист не может вспомнить, что произошло. Его увезли с площадки на носилках

В матче чемпионата Словакии по хоккею между командами "Слован" (Братислава) - "Дукла Ингема" (Михаловце) произошла быстротечная хоккейная драка с тяжелыми последствиями для потерпевшего в ней поражение.

Хоккеист "Дуклы" Марк Луис первым же ударом нокаутировал Патрика Майера из "Слована". Майер упал на лед, потеряв сознание, и был госпитализирован.

Находясь в больнице, Майер так и не вспомнил, как был нокаутирован.

Видео: 

12.kolo bitka Patrik Maier - Mark Louis

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