Тяжелейший нокаут первым же ударом в драке хоккеистов

Нокаутированный хоккеист не может вспомнить, что произошло. Его увезли с площадки на носилках

В матче чемпионата Словакии по хоккею между командами "Слован" (Братислава) - "Дукла Ингема" (Михаловце) произошла быстротечная хоккейная драка с тяжелыми последствиями для потерпевшего в ней поражение.

Хоккеист "Дуклы" Марк Луис первым же ударом нокаутировал Патрика Майера из "Слована". Майер упал на лед, потеряв сознание, и был госпитализирован.

Находясь в больнице, Майер так и не вспомнил, как был нокаутирован.