Тяжелейший нокаут в бою супертяжей

22 декабря 2019 г. 12:54
Автор: Виталий Лабскир
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В Лондоне не знающий поражений на профессиональном ринге британский панчер Дэниэль Дюбуа отправил сначала в нокдаун, а затем в нокаут японца Киотаро Фудзимото.

Это был бой за вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC и пояс интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

На первой минуте 2-го раунда Фудзимото, пропустив чувствительный удар от Дюбуа упал, но сумел подняться до счета "10" и продолжить бой.

Однако до конца 2-го раунда японский боксер "не дожил". За 53 секунды до конца раунда Фудзимото пропустил удар навстречу и тяжело упал, безо всяких шансов продолжать бой.

У Дюбуа это 14-я победа в 14-ти проведенных поединках, при этом 13-я - нокаутом.

Видео: 

Daniel Dubois vs Kyotaro Fujimoto full fight replay | Devastating knock-out!

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