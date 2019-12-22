Тяжелейший нокаут в бою супертяжей

В Лондоне не знающий поражений на профессиональном ринге британский панчер Дэниэль Дюбуа отправил сначала в нокдаун, а затем в нокаут японца Киотаро Фудзимото.

Это был бой за вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC и пояс интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

На первой минуте 2-го раунда Фудзимото, пропустив чувствительный удар от Дюбуа упал, но сумел подняться до счета "10" и продолжить бой.

Однако до конца 2-го раунда японский боксер "не дожил". За 53 секунды до конца раунда Фудзимото пропустил удар навстречу и тяжело упал, безо всяких шансов продолжать бой.

У Дюбуа это 14-я победа в 14-ти проведенных поединках, при этом 13-я - нокаутом.